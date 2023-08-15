Мэрия Барнаула потратит около 220 млн рублей на перевозки электротранспортом за год
Новый контракт на перевозки трамваями и троллейбусами будет действовать до конца июля 2024 года
15 августа 2023, 08:01, Антон Дегтярев
Мэрия Барнаула до конца июля 2024 года собирается потратить 219,2 млн рублей на перевозки пассажиров на трамваях и троллейбусах. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула опубликовал заявку на портале 11 августа, желающие смогут откликнуться на нее до 21 августа. Победителем наверняка станет МУП "Горэлектротранс", которое занимается электротранспортом в Барнауле уже не один год.
Подрядчик приступит к работам в течение трех дней после заключения договора и будет работать до 31 июля 2024 года включительно. Действовать контракт будет до 23 августа 2024 года.
Закупка предполагает, что компания-победитель обеспечит хождение трамваев по маршрутам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, а также троллейбусов № 1, 6 и 7.
Трамваи и троллейбусы должны быть не старше 50 лет с момента первичной регистрации, всего в трамваях должно быть как минимум 40 мест, в том числе не менее 10 сидячих. В салоне трамваев и троллейбусов обязана присутствовать система автоматизированного контроля оплаты проезда, кондиционеры, видеонаблюдение, спутниковая навигация, у персонала должна быть своя форма.
Напомним, что последняя подобная закупка прошла в ноябре 2022 года, "Горэлектротрансу" тогда заплатили 172,3 млн рублей. По этому контракту МУП должно выполнять работы до 30 августа 2023 года.
08:21:32 15-08-2023
Кондиционеры , кондукторы, то есть это всегда было в договорах, наша администрация никак не контролирует работу подрядных организаций.
10:09:57 15-08-2023
Гость (08:21:32 15-08-2023) Кондиционеры , кондукторы, то есть это всегда было в договор... Где вы о кондукторах вычитали?
11:40:50 15-08-2023
Гость (08:21:32 15-08-2023) Кондиционеры , кондукторы, то есть это всегда было в договор... Какие кондиционеры в трамваях производства полувековой давности? О чем вы?
08:58:45 15-08-2023
За такие бабки, каждому пассажиру при выходе, кондуктор должен ещё по 30₽ выдавать
09:17:24 15-08-2023
Сейчас ещё автобусы закупят и дыра в бюджете будет ещё больше. Это ж только коммерсанты на перевозках зарабатывают, МУП обречён на убыточность
10:57:20 15-08-2023
Гость (09:17:24 15-08-2023) Сейчас ещё автобусы закупят и дыра в бюджете будет ещё больш... А почему у других это всё неубыточно и в прекрасном состоянии?Возьмите западные страны-вагоны как игрушки из сказки .И ведь ,несмотря на отсутствие несметных природных ресурсов,находят силы и средства содержать это хозяйство.А у нас всё убыточно,на всё нету средств-как то подозрительно и странно всё это.Возникает один вопрос-Куда уходят деньги?
11:07:08 15-08-2023
Афиноген (10:57:20 15-08-2023) А почему у других это всё неубыточно и в прекрасном состояни... Догадайтесь, с трёх раз!
11:42:01 15-08-2023
Афиноген (10:57:20 15-08-2023) А почему у других это всё неубыточно и в прекрасном состояни... Во многих западных странах был, Афиногеша? Или роликами с ютьюба кормишься?
12:55:21 15-08-2023
Гость (11:42:01 15-08-2023) Во многих западных странах был, Афиногеша? Или роликами с ют... Сейчас бывать в других странах необязательно,можно просто общаться с теми кто там живёт,прогресс коммуникаций это позволяет.И много чего интересного можно узнать ,чего у нас сроду не расскажут,не зря же некоторые наши "патриоты "стремятся там обосноваться.Вот такой вот ютуб,дорогуша.
13:28:43 15-08-2023
Афиноген (12:55:21 15-08-2023) Сейчас бывать в других странах необязательно,можно просто об... Ты знаешь анекдот про старика и доктора: " а вы, дедушка, тоже рассказывайте"? Вот и твои, "живущие там", пускай тоже рассказывают. Там самому побывать надо, своими глазами посмотреть. А сейчас ты похож на радиоточку - в тебя может говорить кто угодно и что угодно.
14:11:01 15-08-2023
Гость (13:28:43 15-08-2023) Ты знаешь анекдот про старика и доктора: " а вы, дедушка, то... Вы ,что мне пытаетесь доказать?Что мне врут что ли ,а мы тут самые "счастливые".Не надо вашей пропаганды ,она опротивела и ей никто уже не верит.
16:15:40 15-08-2023
Афиноген (10:57:20 15-08-2023) А почему у других это всё неубыточно и в прекрасном состояни... ОТ убыточен во всем мире и не приносит существенных доходов. Только у нас в России пытаются "стричь шерсть" с пассажиров ОТ
11:12:31 15-08-2023
Ничё сделано не будет, вот увидите! Порядочные люди сначала делают, а потом сообщают. Сколько уже таких "собираний сделать" и "собираний потратить на..." мы уже слышали! Растырят деньги и дело с концов!
11:42:43 15-08-2023
Гость (11:12:31 15-08-2023) Ничё сделано не будет, вот увидите! Порядочные люди сначала ... Всё пропало, клиент уезжает, гипс снимают... (с)
13:14:40 15-08-2023
Слова бессмыленны.
15:08:56 15-08-2023
Ну, вот! А кто-то говорил, что МУП бесполезен. Не пора ли создавать автобусное предприятие на базе ГЭТа?