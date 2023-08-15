Мэрия Барнаула потратит около 220 млн рублей на перевозки электротранспортом за год

Новый контракт на перевозки трамваями и троллейбусами будет действовать до конца июля 2024 года

15 августа 2023, 08:01, Антон Дегтярев

Трамвай / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула до конца июля 2024 года собирается потратить 219,2 млн рублей на перевозки пассажиров на трамваях и троллейбусах. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула опубликовал заявку на портале 11 августа, желающие смогут откликнуться на нее до 21 августа. Победителем наверняка станет МУП "Горэлектротранс", которое занимается электротранспортом в Барнауле уже не один год.

Подрядчик приступит к работам в течение трех дней после заключения договора и будет работать до 31 июля 2024 года включительно. Действовать контракт будет до 23 августа 2024 года.

Закупка предполагает, что компания-победитель обеспечит хождение трамваев по маршрутам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, а также троллейбусов № 1, 6 и 7.

Трамваи и троллейбусы должны быть не старше 50 лет с момента первичной регистрации, всего в трамваях должно быть как минимум 40 мест, в том числе не менее 10 сидячих. В салоне трамваев и троллейбусов обязана присутствовать система автоматизированного контроля оплаты проезда, кондиционеры, видеонаблюдение, спутниковая навигация, у персонала должна быть своя форма.

Напомним, что последняя подобная закупка прошла в ноябре 2022 года, "Горэлектротрансу" тогда заплатили 172,3 млн рублей. По этому контракту МУП должно выполнять работы до 30 августа 2023 года.