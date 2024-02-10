Топит подвалы и квартиры: жители Алтая жалуются на "водопады" после потепления
С проблемами столкнулись жители сразу ряда домов в городах Алтайского края
10 февраля 2024, 17:31, ИА Амител
В Алтайском крае с потеплением начало затапливать дома. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", топит подъезды, подвалы и верхние этажи.
Одна из жительниц Барнаула пожаловался на проблемы с подтоплением дома на улице Деповской, 27. По ее словам, к зданию невозможно подойти, а вода активно течет в подвал.
"Киньте нам спасательный круг! История повторяется не первый раз, никто не хочет нами заниматься!" – добавила она. Жительница Заринска рассказала о "водопаде", который случился в доме на улице Союза Республик, 22. От воды промокли провода, лампы, щитки и счетчики – владельцы квартир опасаются, как бы не случилось беды.
Аналогичные проблемы есть и в в Барнауле: в доме в поселке Южном, по адресам Матросова, 7б, Сизова, 26 и Георгия Исакова 168. Жильцы зданий призывают управляющие компании и власти как можно скорее разобраться в ситуации.
17:55:53 10-02-2024
а последние этажи не топит!? не жалуются?..
17:56:39 10-02-2024
Принести эту грязную воду и вылить на бошки руководства управляшек. Начнут возгудать, накурять башкой в лужу. Только приходить надо не одному.
18:07:33 10-02-2024
Поклеп,ложь. Наши руководители ночи не спят,радеют за народ, а тут такая кака.
18:35:05 10-02-2024
Потерпите, к утру синоптики обещают мороз, ручьи замёрзнут.
19:13:54 10-02-2024
Надо не сюда писать, а в жилищную инспекцию
13:12:23 11-02-2024
Гость (19:13:54 10-02-2024) Надо не сюда писать, а в жилищную инспекцию... лучше в спортлото, больше толку, чем от жилищной инспекции.
21:39:08 10-02-2024
Пробовали везде писать кроме ФСБ.
23:36:01 10-02-2024
На верхних этажах тоже не лучше!!! Малахова 101 верхние этажи топит, проводка замкнула, ТСЖ и еë руководство трубки бросает, когда начинаешь разговор, акт пытались добиться чтобы составили, тоже бессполезно!!! Сегодня суббота и биться в другие инстанции бесполезно!!!
17:48:04 11-02-2024
Ирина (23:36:01 10-02-2024) На верхних этажах тоже не лучше!!! Малахова 101 верхние этаж... Я над своей квартирой за 100 тыщ всю мягкую кровлю перестелил. Дорого. Но теперь у меня сухо, нет плесени. Могу спокойно 10 лет ждать капремонта, а отличие от соседей с ведрами в комнатах. Вообще, любой дом, если крыша и фундамент в порядке, 100-200 лет простоит.
13:33:26 11-02-2024
в связи со сложившейся ситуацией возникла острая необходимость в создании общественных штабов и фронтов под руководством любимой партии, на регулярной основе, с доведением до россиян информации,публиковать графики о предполагаемой работе, стимулировать общественников и членов партии памятными грамотами , о достигнутых победах, рапортовать через сми
13:55:04 11-02-2024
На Деповской 25-27-29 всегда дома в луже размером с море стоят. Там низинка и никакой ливневой канализации. Как рухнет один из домов, так администрация удивляться начнет: "А кто же виноват? А что раньше о проблеме не сообщали?"