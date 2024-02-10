Топит подвалы и квартиры: жители Алтая жалуются на "водопады" после потепления

С проблемами столкнулись жители сразу ряда домов в городах Алтайского края

10 февраля 2024, 17:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае с потеплением начало затапливать дома. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", топит подъезды, подвалы и верхние этажи.

Одна из жительниц Барнаула пожаловался на проблемы с подтоплением дома на улице Деповской, 27. По ее словам, к зданию невозможно подойти, а вода активно течет в подвал.

"Киньте нам спасательный круг! История повторяется не первый раз, никто не хочет нами заниматься!" – добавила она. Жительница Заринска рассказала о "водопаде", который случился в доме на улице Союза Республик, 22. От воды промокли провода, лампы, щитки и счетчики – владельцы квартир опасаются, как бы не случилось беды.

Аналогичные проблемы есть и в в Барнауле: в доме в поселке Южном, по адресам Матросова, 7б, Сизова, 26 и Георгия Исакова 168. Жильцы зданий призывают управляющие компании и власти как можно скорее разобраться в ситуации.