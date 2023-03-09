Троллейбус столкнулся с маршруткой в Барнауле
По словам очевидцев, водитель автобуса не справился с управлением
09 марта 2023, 19:50, ИА Амител
Кадр из видео
Авария с участием пассажирского транспорта произошла в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Маршрутка № 18 столкнулась с троллейбусом № 6. Пользователи в сообществе "Инцидент Барнаул" отметили, что водитель автобуса не справился с управлением, его занесло, что привело к аварии.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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