Трамвайные провода оборвало в центре Барнаула
Обрывки упали прямо на пешеходный переход
29 июня 2023, 09:51, ИА Амител
Фото: amic.ru
Провода над трамвайными путями оборвало в центре Барнаула. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Отмечается, что обрыв произошел у остановки "КДМ". Провода в результате случившегося упали прямо на пешеходный переход.
Неподалеку от места происшествия стоит трамвайный вагон. Движение трамваев остановилось. Людей высаживают, ремонтники уже прибыли для восстановления сети.
Ранее сообщалось, что в Барнауле коммунальщики продолжают текущий ремонт дорог.
15:23:45 29-06-2023
Какое-то "рвало" оборвало.