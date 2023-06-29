Трамвайные провода оборвало в центре Барнаула

Обрывки упали прямо на пешеходный переход

29 июня 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

Провода над трамвайными путями оборвало в центре Барнаула. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Отмечается, что обрыв произошел у остановки "КДМ". Провода в результате случившегося упали прямо на пешеходный переход.

Неподалеку от места происшествия стоит трамвайный вагон. Движение трамваев остановилось. Людей высаживают, ремонтники уже прибыли для восстановления сети.

Ранее сообщалось, что в Барнауле коммунальщики продолжают текущий ремонт дорог.