В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог

Сейчас подрядчики продолжают трудиться над восстановлением локальных участков дорожного полотна

26 июня 2023, 22:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Больше 26 тысяч квадратных метров заасфальтировали дорожники в Барнауле в рамках текущего ремонта. Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас подрядчики продолжают трудиться над восстановлением локальных участков дорожного полотна.

На данный момент специалисты работают по улице Монтажников – от Веры Кащеевой до Попова. Работы идут и на улице Юрина – от 2-й Северо-Западной до Путейской. Также ремонтируют тротуары на Георгиева.

Кроме того, дорожники готовятся начать укладку нового асфальта по улице Шевченко, от Комсомольского до Сибирского. А к концу недели бригады планируют приступить к работам на Солнечной Поляне и Власихинской.