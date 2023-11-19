Трассу перекрыли на Алтае из-за падения от ураганного ветра деревьев на дорогу
Введено ограничение для всех видов транспорта
19 ноября 2023, 11:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае ограничили движение по трассе от села Новоегорьевского до райцентра Волчиха, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.
"В связи со сложной метеорологической обстановкой (ураганный ветер) происходит падение деревьев на проезжую часть", – говорится в сообщении.
В связи с этим введено ограничение для всех видов транспорта на автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от села Новоегорьевского до райцентра Волчиха).
"Имеется альтернативный объезд через Новичиху", – уточнили в ведомстве.
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