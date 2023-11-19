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Трассу перекрыли на Алтае из-за падения от ураганного ветра деревьев на дорогу

Введено ограничение для всех видов транспорта

19 ноября 2023, 11:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ограничили движение по трассе от села Новоегорьевского до райцентра Волчиха, сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

"В связи со сложной метеорологической обстановкой (ураганный ветер) происходит падение деревьев на проезжую часть", – говорится в сообщении.

В связи с этим введено ограничение для всех видов транспорта на автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от села Новоегорьевского до райцентра Волчиха).

"Имеется альтернативный объезд через Новичиху", – уточнили в ведомстве.

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