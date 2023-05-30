Три человека погибли во время чистки туалета в российском регионе

Ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии

30 мая 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Три человека погибли при чистке уличного септика в частном доме в Даниловском районе Волгоградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Женщина и двое мужчин скончались от отравления токсичными веществами на месте. Ещё один мужчина выжил, но в тяжёлом состоянии попал в больницу.

ТАСС сообщает, что прокуратура начала проверку.