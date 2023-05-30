Три человека погибли во время чистки туалета в российском регионе
Ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии
30 мая 2023, 09:17, ИА Амител
Фото: amic.ru
Три человека погибли при чистке уличного септика в частном доме в Даниловском районе Волгоградской области, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Женщина и двое мужчин скончались от отравления токсичными веществами на месте. Ещё один мужчина выжил, но в тяжёлом состоянии попал в больницу.
ТАСС сообщает, что прокуратура начала проверку.
09:54:16 30-05-2023
Нелепо!!!
10:52:29 30-05-2023
Страшно, что в таких ситуациях один неумный человек, нарушая правила безопасности и инструкции, попадает в беду, а другие лезут его спасать и тоже погибают.
12:40:54 30-05-2023
Ну есть же сейчас препараты, которые засыпаешь в уличный туалет, и его содержимое через какое-то время преобразуется в торфоподобную твердую основу и воду. Вода уходит в землю, а торф или можно оставить, или эвакуировать из ямы. И запаха уже нет.
12:45:45 30-05-2023
Гость (12:40:54 30-05-2023) Ну есть же сейчас препараты, которые засыпаешь в уличный туа... а есть ассенизаторские машины. Мне в прошлом году два туалета почистили. все откачали и увезли. обошлось в 5 000 за два туалета. теперь лет на 5-7 хватит
12:56:57 30-05-2023
Гость (12:40:54 30-05-2023) Ну есть же сейчас препараты, которые засыпаешь в уличный туа... Ты не поверишь,но со временем вода перестаёт уходить в землю из септика.
21:00:48 30-05-2023
Гость (12:56:57 30-05-2023) Ты не поверишь,но со временем вода перестаёт уходить в землю... И когда со временем? Около 10 лет регулярно на даче пользуемся этими средствами. И нормально вода уходит.