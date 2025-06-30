В Барнауле 30 июня начнут капремонт трамвайных путей на пересечении Попова и Балтийской

Схемы движения общественного и личного транспорта на время работ поменяются

30 июня 2025, 12:18, ИА Амител

Пересечение улиц Попова и Балтийской / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 30 июня начнется капремонт трамвайных путей на пересечении улиц Попова и Балтийской, сообщили в мэрии.

Работы пройдут на участке длиной 50 метров на всем переезде. Бригады "Горэлектротранса" будут работать круглосуточно в двухсменном режиме.

"Проведение ремонтных работ трамвайных путей на данном участке планируется начать сегодня, с 22:00. Завершить работы планируется 8 июля", — говорится в сообщении.

На это время изменится схема движения общественного транспорта.

Трамваи будут ходить следующим образом:

№ 2: Поток – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ст. "Пивзавод";

Поток – пр. Космонавтов – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ст. "Пивзавод"; № 7: Депо № 3 – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. С-Западная – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон;

Депо № 3 – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. С-Западная – пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – Змеиногорский тракт – Кордон; № 10: ст. "Пивзавод" – ул.Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. С-Западная – ул. А. Петрова – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – ст. "Пивзавод".

Автобусы № 10, 47, 51, 53, 80 будут ехать так: ул. Попова с разворотом на ул. Попова – ул. Балтийская, далее по маршруту. Обратно без изменений.

Движение автобусного маршрута № 65 будет в следующем направлении: ул. Балтийская с разворотом на ул. Попова – ул. Балтийская далее по маршруту. В обратном направлении ул. Балтийская – ул. Попова – разворот на пересечении с ул. Взлетной – ул. Попова - ул. Балтийская, далее по маршруту.

Троллейбус № 7 продолжит ездить по прежней схеме.

"Движение личного транспорта будет осуществляться по близлежащим улицам по схемам, указанным на соответствующих дорожных знаках, установленных на время проведения работ. Это улицы: Власихинская, Взлетная, проезд Северный Власихинский", — сообщили в администрации города.

Схемы дорожного движения

Источник: t.me/barnaul_org