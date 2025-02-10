Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

10 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Утром 10 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Новая рабочая неделя началась с пробок на Павловском тракте: затор сковал участок от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Шумакова до остановки "Сиреневой".

Власихинская

Здесь пробка протянулась от шоссе Ленточный бор до ул. Шумакова. Судя по картам, в левом ряду автомагистрали произошло ДТП.

Змеиногорский и Южный тракты

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".

Также заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города: