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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

10 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Утром 10 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Новая рабочая неделя началась с пробок на Павловском тракте: затор сковал участок от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Шумакова до остановки "Сиреневой".

Власихинская

Здесь пробка протянулась от шоссе Ленточный бор до ул. Шумакова. Судя по картам, в левом ряду автомагистрали произошло ДТП.

Змеиногорский и Южный тракты

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".

Также заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:

  • ул. Советской Армии;
  • пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
  • пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Станционной;
  • пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш" и на пересечении с ул. Попова;
  • ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
  • ул. Кутузова;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • пр. Дзержинского.
Барнаул Пробки

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