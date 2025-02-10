Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
10 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 10 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Новая рабочая неделя началась с пробок на Павловском тракте: затор сковал участок от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также от ул. Шумакова до остановки "Сиреневой".
Здесь пробка протянулась от шоссе Ленточный бор до ул. Шумакова. Судя по картам, в левом ряду автомагистрали произошло ДТП.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".
Также заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Станционной;
- пр. Космонавтов – вдоль СНТ "Трансмаш" и на пересечении с ул. Попова;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- пр. Дзержинского.
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