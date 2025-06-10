Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 10 июня

Заторы наблюдаются на Павловском тракте, Советской Армии, Привокзальной и некоторых других участках

10 июня 2025, 07:47, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 10 июня, свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Рассказываем, на каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего.

Пробки в Барнауле утром 10 июня / "Яндекс Карты"

Павловский тракт. Здесь затор образовался в сторону центра на участке от остановки "Мастерские" до пересечения с Фурманова.

Проспект Строителей. Пробки собрались перед Челюскинцев и от остановки "Кадровый центр" до пересечения с Красноармейским. Движение сковано в том числе на Привокзальной и площади Победы.

Советской Армии. На этом участке большое количество машин наблюдается от Огородной до пересечения с Павловским и Строителей.

Змеиногорский тракт. Традиционно здесь движение встало от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. Также заторы наблюдаются на Южном тракте в направлении этого же объекта.