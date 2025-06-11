Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 июня

Заторы наблюдаются в том числе на Змеиногорском тракте, улице Попова и проспекте Строителей

11 июня 2025, 07:41, ИА Амител

Пробка на Змеиногорском тракте / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 11 июня, свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Рассказываем, на каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего.

Пробки в Барнауле утром 11 июня / "Яндекс Карты"

Змеиногорский. Проезд затруднен от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. В направлении этого объекта также есть заторы на Южном тракте.

Проспект Строителей. Здесь большое скопление машин наблюдается от Советской Армии до Челюскинцев и в районе пересечения с Красноармейским.

Попова. Пробка растянулась от Сергея Семенова до остановки "Цветочная".

Павловский тракт. Тут придется постоять на пересечении с Попова, а также на участке от Сельскохозяйственной до Новороссийской.