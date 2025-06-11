Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 июня
Заторы наблюдаются в том числе на Змеиногорском тракте, улице Попова и проспекте Строителей
11 июня 2025, 07:41, ИА Амител
Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 11 июня, свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Рассказываем, на каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего.
Змеиногорский. Проезд затруднен от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. В направлении этого объекта также есть заторы на Южном тракте.
Проспект Строителей. Здесь большое скопление машин наблюдается от Советской Армии до Челюскинцев и в районе пересечения с Красноармейским.
Попова. Пробка растянулась от Сергея Семенова до остановки "Цветочная".
Павловский тракт. Тут придется постоять на пересечении с Попова, а также на участке от Сельскохозяйственной до Новороссийской.
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