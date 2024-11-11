Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов из 10

11 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 11 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 9 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Попова, Энтузиастов, Солнечная Поляна

На улице Попова стандартное утро: сегодня пробка от Павловского тракта до Энтузиастов. Причем с улицы Сергея Семенова еще и очень сложно выехать на Попова. С улицы Солнечная Поляна также не просто вклиниться в поток автомобилей на Энтузиастов.

Чуть выше по улице Попова, немного не доезжая до улицы Антона Петрова, еще и ДТП произошло. Что усложнило и так не самую простую дорожную обстановку.

Малахова, Сухэ-Батора, Транзитная, 42-й Краснознаменной Бригады

На улице Малахова почти полуторакилометровая пробка, причем метров 300 до улицы Антона Петрова автомобили буквально стоят. Из-за этого образовался большой затор и на улице Сухэ-Батора – движение на пересечении с Попова весьма затруднено. Стоит и улица Транзитная – машины не могут выехать на Попова.

На улице 42-й Краснознаменной Бригады пробка от Волгоградской до Антона Петрова.

Строителей, Советской Армии

На улице Советской Армии автомобили опять практически стоят при выезде на проспект Строителей. А на самом проспекте пробка образовывается возле пр. Красноармейского.

Красноармейский, Молодежная

На проспекте Красноармейском пробки в обе стороны от Строителей и до Папанинцев. На улице Молодежной две большие пробки: трехсотметровая – от переулка Революционного до Красноармейского и такая же – в районе пересечения с проспектом Ленина.

Партизанская, Красноармейский

На улице Партизанской все как обычно – стандартная утренняя типовая пробка. Движение затруднено от переулка Ядринцева до проспекта Красноармейского.

На Красноармейском почти километровая пробка – от улицы Никитина до Чкалова.