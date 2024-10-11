Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 11 октября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают в 7 баллов из 10

11 октября 2024, 08:04, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Пробки интенсивностью 7 баллов образовались утром сегодня, 11 октября, на дорогах Барнаула. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять автомобилистам и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Пересечение Павловского тракта и улицы Попова

Один из самых больших заторов этим утром образовался на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Сейчас рабочие ведут ремонт прилегающей к Попова улицы Сергея Семенова – пробка собралась от нее и до пересечения с Балтийской. Отметим, что избежать затора, проехав по улице Власихинской, не выйдет – там тоже проблемы с проездом.

Юрина и Малахова

Сильный затор образовался на улице Юрина, по направлению к кольцу на улице Малахова. Кроме того, затруднен проезд и на самом кольце. В районе пересечения с улице Антона Петрова на Малахова также начала собираться пробка.

Улица Советской Армии и проспект Строителей

Уже привычные для любого жителя Барнаула заторы наблюдаются на пересечении Павловского тракта, улицы Советской Армии и проспекта Строителей. По данным "Яндекса", сложнее всего выехать с улицы Советской Армии – длина затора там составляет более 1,5 км. При проезде по Строителей в сторону центра города также придется подождать.

Улица Матросова

Еще один серьезный затор собрался на улице Матросова. Наиболее медленно машины едут на участке от улицы Юрина до пересечения с Меланжевой, однако и после разогнаться не выйдет.