Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
12 декабря 2024, 07:31, ИА Амител
Утром 12 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Заторы на Павловском тракте собрались от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. На ул. Советской Армии придется постоять от Павловского тракта до пр. Коммунаров, а также у Малаховского кольца.
Пробка на ул. Попова тянется от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова, движение затруднено и на пересечении с пр. Космонавтов. На Юрина транспорт стоит у подъезда к Малаховскому кольцу. Водителям придется задержаться и на ул. Матросова – затор растянулся от ул. Меланжевой до ул. Колесной.
Также этим утром пробки собрались на следующих улицах города:
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори";
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Северо-Западная – от пр. Ленина до ул. Полярной;
- ул. Эмилии Алексеевой – от 11-й ул. Западной до ул. Малахова;
- ул. Кутузова;
- пересечение ул. Молодежной и пр. Ленина.
07:58:30 12-12-2024
Гы-гы-гы. простите, сегодня дома).
09:39:47 12-12-2024
Гость (07:58:30 12-12-2024) Гы-гы-гы. простите, сегодня дома).... подаете хороший пример.
пролетарии - сидеть!