Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

12 декабря 2024, 07:31, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 12 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Заторы на Павловском тракте собрались от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. На ул. Советской Армии придется постоять от Павловского тракта до пр. Коммунаров, а также у Малаховского кольца.

Попова, Юрина, Матросова

Пробка на ул. Попова тянется от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова, движение затруднено и на пересечении с пр. Космонавтов. На Юрина транспорт стоит у подъезда к Малаховскому кольцу. Водителям придется задержаться и на ул. Матросова – затор растянулся от ул. Меланжевой до ул. Колесной.

Также этим утром пробки собрались на следующих улицах города: