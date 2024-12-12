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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 12 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

12 декабря 2024, 07:31, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 12 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт, Советской Армии

Заторы на Павловском тракте собрались от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. На ул. Советской Армии придется постоять от Павловского тракта до пр. Коммунаров, а также у Малаховского кольца.

Попова, Юрина, Матросова

Пробка на ул. Попова тянется от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова, движение затруднено и на пересечении с пр. Космонавтов. На Юрина транспорт стоит у подъезда к Малаховскому кольцу. Водителям придется задержаться и на ул. Матросова – затор растянулся от ул. Меланжевой до ул. Колесной.

Также этим утром пробки собрались на следующих улицах города:

  • Змеиногорский тракт – у строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори";
  • пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская;
  • ул. Северо-Западная – от пр. Ленина до ул. Полярной;
  • ул. Эмилии Алексеевой – от 11-й ул. Западной до ул. Малахова;
  • ул. Кутузова;
  • пересечение ул. Молодежной и пр. Ленина.
Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Гость

07:58:30 12-12-2024

Гы-гы-гы. простите, сегодня дома).

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Musik

09:39:47 12-12-2024

Гость (07:58:30 12-12-2024) Гы-гы-гы. простите, сегодня дома).... подаете хороший пример.
пролетарии - сидеть!

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