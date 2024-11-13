Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов из 10
13 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Утром 13 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 9 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт
Здесь пробки собрались в районе пересечений с Трактовой, Власихинской и Попова, а самый длинный затор растянулся от Малахова до перекрестка с Фурманова.
Змеиногорский и Южный тракты
Уже привычные для водителей пробки – в районе строительства будущей развязки на пересечении этих трактов. На Змеиногорском пробка также собралась от института Лисавенко до базы "Динамо".
Кутузова и Ленточный бор
Еще одна традиционная утренняя пробка – на Кутузова. На шоссе Ленточный бор затор растянулся от путепровода до пересечения с Власихинской.
Попова
На Попова движение затруднено от Взлетной до Балтийской и от Павловского тракта до Энтузиастов.
Пригородный
Еще одна традиционно большая пробка – на выезде из поселка Пригородного. Движение сковано по улицам Новосибирской, Весенней, Ковыльной и Дальней.
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