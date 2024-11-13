Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 13 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 9 баллов из 10

13 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 13 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 9 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт

Здесь пробки собрались в районе пересечений с Трактовой, Власихинской и Попова, а самый длинный затор растянулся от Малахова до перекрестка с Фурманова.

Змеиногорский и Южный тракты

Уже привычные для водителей пробки – в районе строительства будущей развязки на пересечении этих трактов. На Змеиногорском пробка также собралась от института Лисавенко до базы "Динамо".

Кутузова и Ленточный бор

Еще одна традиционная утренняя пробка – на Кутузова. На шоссе Ленточный бор затор растянулся от путепровода до пересечения с Власихинской.

Попова

На Попова движение затруднено от Взлетной до Балтийской и от Павловского тракта до Энтузиастов.

Пригородный

Еще одна традиционно большая пробка – на выезде из поселка Пригородного. Движение сковано по улицам Новосибирской, Весенней, Ковыльной и Дальней.