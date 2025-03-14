Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
14 марта 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 14 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробка на Змеиногорском тракте протянулась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.
Здесь водителям также придется постоять подольше: движение транспорта затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.
Большой затор образовался и на Павловском тракте: скован участок от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка собралась на перекрестке с ул. Попова.
Большие пробки этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Кутузова;
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и ул. Челюскинцев;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- ул. Малахова – от ул. Антона Петрова до ул. Советской Армии;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина.
Напомним, в Барнауле на три дня перекрыли площадь Сахарова. Движение транспорта временно закрыто по всей ширине проезжей части проспекта Социалистического: от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова). Ограничения начали действовать с 21:00 13 марта. Они продлятся до 08:00 16 марта. Такие меры связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр в краевой столице.
08:44:20 14-03-2025
Ну и проводил бы на селе где-нибудь...