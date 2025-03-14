Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

14 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 14 марта на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте протянулась от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован от шоссе Ленточный Бор до ул. Герцена.

Власихинская

Здесь водителям также придется постоять подольше: движение транспорта затруднено от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца.

Павловский тракт

Большой затор образовался и на Павловском тракте: скован участок от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка собралась на перекрестке с ул. Попова.

Большие пробки этим утром также наблюдаются на следующих участках дорог:

ул. Кутузова;

ул. Советской Армии;

пересечение пр. Строителей и ул. Челюскинцев;

ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;

ул. Малахова – от ул. Антона Петрова до ул. Советской Армии;

ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;

пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина.

Напомним, в Барнауле на три дня перекрыли площадь Сахарова. Движение транспорта временно закрыто по всей ширине проезжей части проспекта Социалистического: от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (площадь Сахарова). Ограничения начали действовать с 21:00 13 марта. Они продлятся до 08:00 16 марта. Такие меры связаны с проведением Всероссийских зимних сельских игр в краевой столице.