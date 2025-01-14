Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
14 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 14 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробки этим утром снова сковали Змеиногорский тракт у строящейся развязки. Придется постоять и на Южном тракте: затор растянулся вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Большая пробка сковала Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. Рядом образовался затор, тянущийся от ул. Советской Армии до ул. Огородной.
Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный бор до ул. Каландаришвили: судя по карте, на перекрестке произошло ДТП.
Также этим утром заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- пересечение ул. Попова и пр. Космонавтов;
- ул. Малахова – от ул. 42-й Краснознаменной Бригады до ул. Транзитной;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Станционной;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская.
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