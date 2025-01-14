Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 14 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

14 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 14 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Пробки этим утром снова сковали Змеиногорский тракт у строящейся развязки. Придется постоять и на Южном тракте: затор растянулся вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Павловский тракт, Советской Армии

Большая пробка сковала Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. Рядом образовался затор, тянущийся от ул. Советской Армии до ул. Огородной.

Кутузова

Здесь движение затруднено от шоссе Ленточный бор до ул. Каландаришвили: судя по карте, на перекрестке произошло ДТП.

Также этим утром заторы можно наблюдать на следующих участках города: