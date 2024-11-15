Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 ноября?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 10 баллов
15 ноября 2024, 08:05, ИА Амител
Утром 15 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 10 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский, Попова, Строителей
На Павловском тракте пробки собрались в районе пересечений с Трактовой, Власихинской и Попова, а самый длинный затор растянулся от Малахова до перекрестка с Фурманова.
Продолжается пробка в том числе и на проспекте Строителей: большое скопление машин наблюдается перед ТЦ Galaxy и за ним.
Осложняет дорожную ситуацию на пересечении Павловского, Строителей и Советской Армии ДТП – по сообщениям очевидцев с форума на сайте "Дром", здесь под мостом столкнулись три машины и заняли три полосы.
На улице Попова движение затруднено в границах Павловского тракта и Энтузиастов, а также Взлетной и Власихинской.
Власихинская
На Власихинской большое скопление машин наблюдается на участке от Малахова до Попова, за кольцом перед поворотом на шоссе Ленточный бор, а также в районе частного сектора.
Кутузова
Традиционная гигантская пробка на Кутузова этим утром стала еще больше обычного: она начинается от частного сектора со стороны шоссе и тянется до улицы Гоголя.
Проспект Ленина
На главной улице города большая пробка начинается от ДК "Сибэнергомаш" и тянется до площади Октября. На пересекающихся с проспектом улицах Матросова и Северо-Западной также отмечаются крупные заторы.
Змеиногорский и Южный
Пробки собрались в районе строительства будущей развязки на пересечении этих трактов. На Змеиногорском заторы также наблюдаются в районе базы "Динамо" и института Лисавенко.
Кроме того, движение затруднено на улице Центральной в селе Лебяжье и проспекте Дзержинского в поселке Южном.
Где еще собрались пробки
Этим утром пробки также отмечены на карте по улицам Партизанской, Молодежной, Малахова, Солнечная Поляна, Юрина, проспекте Космонавтов и другим.
Напряженная ситуация в том числе и в поселке Пригородном и на выезде из него на Трактовую.
09:04:17 15-11-2024
вот туда то мне и надо
13:30:16 15-11-2024
У нас без снега и метели пробки через день. Ну а здесь сам бог велел