Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 ноября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 10 баллов

15 ноября 2024, 08:05, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 15 ноября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 10 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский, Попова, Строителей

На Павловском тракте пробки собрались в районе пересечений с Трактовой, Власихинской и Попова, а самый длинный затор растянулся от Малахова до перекрестка с Фурманова.

Продолжается пробка в том числе и на проспекте Строителей: большое скопление машин наблюдается перед ТЦ Galaxy и за ним.

Осложняет дорожную ситуацию на пересечении Павловского, Строителей и Советской Армии ДТП – по сообщениям очевидцев с форума на сайте "Дром", здесь под мостом столкнулись три машины и заняли три полосы.

На улице Попова движение затруднено в границах Павловского тракта и Энтузиастов, а также Взлетной и Власихинской.

Власихинская

На Власихинской большое скопление машин наблюдается на участке от Малахова до Попова, за кольцом перед поворотом на шоссе Ленточный бор, а также в районе частного сектора.

Кутузова

Традиционная гигантская пробка на Кутузова этим утром стала еще больше обычного: она начинается от частного сектора со стороны шоссе и тянется до улицы Гоголя.

Проспект Ленина

На главной улице города большая пробка начинается от ДК "Сибэнергомаш" и тянется до площади Октября. На пересекающихся с проспектом улицах Матросова и Северо-Западной также отмечаются крупные заторы.

Змеиногорский и Южный

Пробки собрались в районе строительства будущей развязки на пересечении этих трактов. На Змеиногорском заторы также наблюдаются в районе базы "Динамо" и института Лисавенко.

Кроме того, движение затруднено на улице Центральной в селе Лебяжье и проспекте Дзержинского в поселке Южном.

Где еще собрались пробки

Этим утром пробки также отмечены на карте по улицам Партизанской, Молодежной, Малахова, Солнечная Поляна, Юрина, проспекте Космонавтов и другим.

Напряженная ситуация в том числе и в поселке Пригородном и на выезде из него на Трактовую.