Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 октября?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на 8 баллов из 10

15 октября 2024, 08:05, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 15 октября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 8 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Пересечение улицы Попова и Павловского тракта

Серьезные заторы образовались на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом – пробка начинается от перекрытой на ремонт улицы Сергея Семенова. Кроме того, пробки есть на перекрестках с Энтузиастов, Власихинской и Балтийской. Также затруднительно выехать с Попова на Космонавтов.

Пересечение улиц Малахова и Юрина

Заметная пробка образовалась у кольца на пересечении улиц Малахова и Юрина – причем почти во всех направлениях. На Малахова есть заторы в районе пересечения с Антона Петрова.

Проспект Строителей

Сейчас на проспекте Строителей наблюдается затор при проезде в сторону центра города. По части Павловского тракта также будет сложно проехать. "Стоит" и улица Советской Армии.

Матросова и Ленина

Сегодня утром сложно будет на работу добраться тем, кто предпочитает ехать в центр через Матросова – на ней скопилось много машин. При этом и после поворота на Ленина разогнаться не выйдет. По меньшей мере – до площади Октября.

Улица Кутузова

Движение по улице Кутузова сильно замедлено по направлению к Загородной: на участке от Мичурина до Ангарской. С последней также выехать на Кутузова будет проблематично.