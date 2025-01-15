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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

15 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 15 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Пробки этим утром сковали Павловский тракт от ул. Фурманова до подъезда к Малаховскому кольцу. Затор также образовался на участке от ул. Попова до ул. Взлетной.

Советской Армии

Здесь пробками скована часть улицы от пересечения с пр. Строителей до ул. Орловской. Протяженность затора составила 682 м.

Кутузова

Движение на ул. Кутузова затруднено на участке от ул. Щетинкина до остановки общественного транспорта "Лесной пруд". Затор протянулся на 1,1 км.

Также этим утром затруднен проезд на следующих участках города:

  • Змеиногорский тракт – от ул. Водозаборной до строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори";
  • ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
  • ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
  • пересечение проспектов Строителей и Красноармейского.
Барнаул Пробки

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