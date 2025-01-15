Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 15 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
15 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 15 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Пробки этим утром сковали Павловский тракт от ул. Фурманова до подъезда к Малаховскому кольцу. Затор также образовался на участке от ул. Попова до ул. Взлетной.
Здесь пробками скована часть улицы от пересечения с пр. Строителей до ул. Орловской. Протяженность затора составила 682 м.
Движение на ул. Кутузова затруднено на участке от ул. Щетинкина до остановки общественного транспорта "Лесной пруд". Затор протянулся на 1,1 км.
Также этим утром затруднен проезд на следующих участках города:
- Змеиногорский тракт – от ул. Водозаборной до строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори";
- ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- пересечение проспектов Строителей и Красноармейского.
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