Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 16 октября?

В накрытом туманом городе интенсивность заторов достигла 7 баллов

16 октября 2024, 08:25, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Утром 15 октября на дорогах Барнаула образовались пробки интенсивностью 7 баллов из 10. Такую оценку приводит сервис "Яндекс.Пробки". Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Проспект Строителей

Основной затор образовался при проезде в центр Барнаула. Постоять придется как при выезде с Павловского тракта на проспект Строителей, так и при проезде с улицы Советской Армии. Также затор есть в районе пересечения с Красноармейским проспектом.

Улица Попова

На Попова, как и в предыдущие дни, есть затор в районе пересечения с Павловским трактом, улицей Энтузиастов и проспектом Строителей. Также небольшие пробки наблюдаются при переезде на улицу Власихинскую.

Улица Гоголя

Проблемы с проездом ждут автомобилистов на улице Гоголя – участок дороги от Красноармейского до Ленина полностью "красный".

Улица Кутузова

Сегодня пробка на Кутузова растянулась почти на 1,5 километра: она начинается от Мичурина и заканчивается в районе Ангарского проезда.