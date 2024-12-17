Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на восемь баллов
17 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Утром 17 декабря на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Улица Власихинская этим утром снова скована: автомобильная пробка растянулась от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.
Здесь все также без изменений: движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.
Большие заторы сегодня утром образовались у строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" в поселке Южном.
Также этим утром крупные заторы сковали следующие улицы города:
- Советской Армии;
- Матросова;
- Кутузова;
- Трактовая;
- Дальняя;
- Новосибирская;
- пересечение проспектов Красноармейского и Строителей;
- Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- Матросова – от ул. Гущина до ул. Главной;
- пересечение ул. Северо-Западной и пр. Ленина;
- Юрина – от ул. Островского до Малаховского кольца;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна.
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