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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на восемь баллов

17 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 17 декабря на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Власихинская

Улица Власихинская этим утром снова скована: автомобильная пробка растянулась от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Павловский тракт

Здесь все также без изменений: движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Змеиногорский и Южный тракты

Большие заторы сегодня утром образовались у строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" в поселке Южном.

Также этим утром крупные заторы сковали следующие улицы города:

  • Советской Армии;
  • Матросова;
  • Кутузова;
  • Трактовая;
  • Дальняя;
  • Новосибирская;
  • пересечение проспектов Красноармейского и Строителей;
  • Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • Матросова – от ул. Гущина до ул. Главной;
  • пересечение ул. Северо-Западной и пр. Ленина;
  • Юрина – от ул. Островского до Малаховского кольца;
  • пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна.
Барнаул Пробки

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