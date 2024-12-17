Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 17 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на восемь баллов

17 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 17 декабря на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Власихинская

Улица Власихинская этим утром снова скована: автомобильная пробка растянулась от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Павловский тракт

Здесь все также без изменений: движение затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова.

Змеиногорский и Южный тракты

Большие заторы сегодня утром образовались у строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" в поселке Южном.

Также этим утром крупные заторы сковали следующие улицы города: