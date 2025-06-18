Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 18 июня

Дорожную ситуацию оценивают на три балла

18 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Утром 18 июня на дорогах Барнаула образовались трехбалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Змеиногорский и Южный тракты

Крупная пробка этим утром сковала Змеиногорский тракт: затор протянулся от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Движение на Южном тракте затруднено от улицы Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Трактовая, Новосибирская

На улице Трактовой водителям придется постоять от Южного проезда до улицы Попова. Улица Новосибирская скована от улицы Весенней до улицы Дальней.

Павловский тракт

Здесь автомобильная пробка тянется от улицы Фурманова до Малаховского кольца.

Кроме того, большие пробки наблюдаются на следующих улицах: