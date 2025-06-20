Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 июня

Заторы наблюдаются в том числе на Павловском тракте, Строителей и Челюскинцев

20 июня 2025, 07:40, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Четырехбалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 20 июня, свидетельствуют данные 2ГИС. На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 20 июня / Источник: 2ГИС

Павловский тракт. Заторы зафиксированы от Бабуркина до Фурманова, от Звездной до Трактовой, а также в районе пересечения с Попова.

Строителей. Тут сложная ситуация перед ТРЦ Galaxy со стороны Павловского тракта и на участке от Ядринцева до Красноармейского.

Челюскинцев. Больше всего машин наблюдается на участках от Мамонтова до Пушкина и от проезда Шангина до моста через Барнаулку. На улице Загородной перед Мамонтова также собралась пробка.

Змеиногорский тракт. Здесь проезд затруднен от поселка Садоводов до строящейся развязки. В направлении этого же объекта скован и Южный тракт.

Также заторы наблюдаются: на Кутузова, Власихинской, Матросова, у поселка Пригородного и некоторых других участках.