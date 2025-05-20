Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 мая
Среди самых загруженных улиц — Советской Армии, Попова и проспект Ленина
20 мая 2025, 07:48, ИА Амител
Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 20 мая, следует из данных "Яндекс Карт". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Советской Армии
Большое скопление машин наблюдается от улицы Минской и вплоть до пересечения с Павловским трактом и проспектом Строителей.
Проспект Ленина
На главной улице города затор тянется от Северо-Западной до Нового рынка, а также в районе площади Октября, где ремонтируют трамвайные пути.
Попова
На этой улице пробка собралась от улицы Сергея Семенова до Балтийской. Также проезд затруднен в районе пересечения с Энтузиастов.
Власихинская
Здесь проблемы с трафиком зафиксированы от Шумакова до Попова, а также от ТРЦ "Волна" до пересечения с шоссе Ленточный Бор.
Змеиногорский и Южный тракты
На Змеиногорском водители встали у Плодопитомника перед строящейся развязкой. На Южном тракте перед ней также большое количество машин.
Где еще наблюдаются заторы
Непростая обстановка также зафиксирована на выезде из поселка Пригородного: движение затруднено на улицах Новосибирской, Весенней, а также Трактовой.
Кроме того, пробка наблюдается на Северо-Западной от Смирнова до Ленина.
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