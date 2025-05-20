Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 20 мая

Среди самых загруженных улиц — Советской Армии, Попова и проспект Ленина

20 мая 2025, 07:48, ИА Амител

Пробка / Фото: Kathy / unsplash.com

Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 20 мая, следует из данных "Яндекс Карт". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 20 мая / "Яндекс Карты"

Советской Армии

Большое скопление машин наблюдается от улицы Минской и вплоть до пересечения с Павловским трактом и проспектом Строителей.

Проспект Ленина

На главной улице города затор тянется от Северо-Западной до Нового рынка, а также в районе площади Октября, где ремонтируют трамвайные пути.

Попова

На этой улице пробка собралась от улицы Сергея Семенова до Балтийской. Также проезд затруднен в районе пересечения с Энтузиастов.

Власихинская

Здесь проблемы с трафиком зафиксированы от Шумакова до Попова, а также от ТРЦ "Волна" до пересечения с шоссе Ленточный Бор.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском водители встали у Плодопитомника перед строящейся развязкой. На Южном тракте перед ней также большое количество машин.

Где еще наблюдаются заторы

Непростая обстановка также зафиксирована на выезде из поселка Пригородного: движение затруднено на улицах Новосибирской, Весенней, а также Трактовой.

Кроме того, пробка наблюдается на Северо-Западной от Смирнова до Ленина.