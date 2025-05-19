Когда откроют движение для автомобилей на площади Октября в Барнауле?

В Барнауле продолжаются ремонтные работы на площади Октября. На данный момент движение трамваев уже возобновили: маршруты № 1, 4 и 7 снова проходят по проспектам Ленина и Строителей. Однако автомобильное движение пока еще частично закрыто на нечетной стороне проспекта Ленина.

"Движение троллейбусов, автобусов и личного транспорта возобновится после проведения работ по укладке асфальтового покрытия", – сообщили в мэрии.

Пока неизвестно, когда именно возобновится движение троллейбусов, автобусов и личного транспорта. Однако все работы, по плану, должны завершиться 31 мая .

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Могут ли работы завершиться раньше 31 мая?

Да. Планировалось, что движение трамваев возобновится лишь в начале лета. Однако благодаря сотрудникам МУП "Горэлектротранс", которые с 12 мая проводят ремонт на площади Октября в две смены, работы удалось завершить почти на две недели раньше срока.

На данный момент необходимо восстановить дорожное полотно. После этого движение автомобильного транспорта вновь будет открыто.