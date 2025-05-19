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Когда откроют движение для автомобилей на площади Октября в Барнауле?

Для этого необходимо провести работы по восстановлению дорожного полотна

19 мая 2025, 12:21, ИА Амител

Площадь Октября в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Площадь Октября в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле продолжаются ремонтные работы на площади Октября. На данный момент движение трамваев уже возобновили: маршруты № 1, 4 и 7 снова проходят по проспектам Ленина и Строителей. Однако автомобильное движение пока еще частично закрыто на нечетной стороне проспекта Ленина.

"Движение троллейбусов, автобусов и личного транспорта возобновится после проведения работ по укладке асфальтового покрытия", – сообщили в мэрии.

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Когда откроют движение?

Пока неизвестно, когда именно возобновится движение троллейбусов, автобусов и личного транспорта. Однако все работы, по плану, должны завершиться 31 мая.
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Могут ли работы завершиться раньше 31 мая?

Да. Планировалось, что движение трамваев возобновится лишь в начале лета. Однако благодаря сотрудникам МУП "Горэлектротранс", которые с 12 мая проводят ремонт на площади Октября в две смены, работы удалось завершить почти на две недели раньше срока.
На данный момент необходимо восстановить дорожное полотно. После этого движение автомобильного транспорта вновь будет открыто.  
Барнаул Дорожный ремонт

Комментарии 4

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серый

12:50:31 19-05-2025

не может быть !

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Леня

14:06:21 19-05-2025

А чуть раньше положить асфальт на участке для автомобилей смета не позволяет? Обязательно до конца нужно ждать?

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А ким

17:00:24 19-05-2025

А кому адресовпно- Нужно положить асфальт!!? Жителям автомобилистам??! Они должны ложить асфальт????!!!!?

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Гость

19:09:45 19-05-2025

Я,честно,рада,что хоть трамваи пустили намного раньше.Не ожидала такого!Спасибо работникам.

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