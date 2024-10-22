Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 22 октября?
Интенсивность заторов достигла 8 баллов
22 октября 2024, 08:13, ИА Амител
Утром 22 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 8 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".
Змеиногорский и Южный тракты
На Змеиногорском тракте заторы наблюдаются в двух местах: в районе строящейся развязки у Плодопитомника и на участке от базы "Динамо" до института Лисавенко. На Южном тракте пробка тянется от площади Чепурко и до развязки.
Павловский тракт и проспект Строителей
На Павловском тракте трудности наблюдаются в районе пересечения с Попова, а также по пути в центр от улицы Малахова. Пробка продолжается в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. Движение на расположенной рядом улице Советской Армии также затруднено.
Проспекты Ленина и Красноармейский
На Ленина заторы тянутся от путепровода перед Новым рынком до площади Октября, а также от Кирова до Шевченко. На Красноармейском машины медленно едут от пересечения со Строителей до Молодежной, а также от Гоголя до Пролетарской и от Мамонтова до Ползунова. Также трудности наблюдаются на некоторых прилегающих к этим проспектам улицах.
Улицы Кутузова, Власихинская и шоссе Ленточный бор
Большая пробка традиционно наблюдается на Кутузова. На шоссе Ленточный бор и Власихинской также есть пробки.
Где еще собрались пробки
На момент публикации материала проблемы с трафиком также отмечаются на выезде из поселка Пригородного, на улицах Попова (от Павловского тракта до Энтузиастов в обоих направлениях), Энтузиастов (от Солнечной Поляны до Попова), Юрина (от Гущина до Малахова), Северо-Западной (от Модельной до Смирнова и от 80-й Гв. Дивизии до Ленина), Матросова (от Юрина до Главной) и некоторых других.
09:25:09 22-10-2024
Каждый день сообщается, а проблему решать никто даже не пытается? Это типа как природное явление, никак не повлиять? Но даже при природном явлении, что то делается, чтобы минимизировать, а тут вообще ничего, просто констатация факта?
09:32:38 22-10-2024
Гость (09:25:09 22-10-2024) Каждый день сообщается, а проблему решать никто даже не пыта... да.
09:33:13 22-10-2024
Хватит каждый день писать про одно и то же
00:20:14 23-10-2024
Может надо дороги расширить? Вас никто не просит строить ливнёвки, которые бывают нужны по нескольку раз в год. А вот широкие дороги нужней, ибо пробки бывают 5 раз в неделю, а не два раза в год, как дожди