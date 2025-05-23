Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 мая
Заторы наблюдаются на Ленина, Северо-Западной, Попова и некоторых других участках
23 мая 2025, 07:43, ИА Амител
Шестибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 23 мая, свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Рассказываем, на каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего.
Павловский тракт. Здесь движение затруднено на участке от Бабуркина до "Теплого рынка" в направлении центра. Также много машин по обе стороны собралось в районе пересечения с улицей Солнечная Поляна.
Проспект Строителей. Трудности наблюдаются перед ТРЦ Galaxy со стороны Павловского тракта, а также в районе Красноармейского.
Проспект Ленина. Главная улица города загружена на участке от Матросова до Нового рынка и от площади Октября до Шипуновской.
Северо-Западная. Пробка длиной 1,26 км тянется от Станционной до Калинина.
Попова. Тут труднее всего проехать участок от улицы 280-летия Барнаула до Взлетной. Длина затора – почти 1 км.
Змеиногорский тракт. Уже традиционно большое количество машин стоит от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. Также заторы наблюдаются на Южном тракте в направлении этого же объекта.
16:15:54 24-05-2025
Туда не надо ехать. Нада ехать отсюда и далеко- далеко.