Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 мая

Заторы наблюдаются на Ленина, Северо-Западной, Попова и некоторых других участках

23 мая 2025, 07:43, ИА Амител

Пробка / Фото: Roger Victorino / unsplash.com

Шестибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 23 мая, свидетельствуют данные "Яндекс Карт". Рассказываем, на каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего.

Пробки в Барнауле утром 23 мая / "Яндекс Карты"

Павловский тракт. Здесь движение затруднено на участке от Бабуркина до "Теплого рынка" в направлении центра. Также много машин по обе стороны собралось в районе пересечения с улицей Солнечная Поляна.

Проспект Строителей. Трудности наблюдаются перед ТРЦ Galaxy со стороны Павловского тракта, а также в районе Красноармейского.

Проспект Ленина. Главная улица города загружена на участке от Матросова до Нового рынка и от площади Октября до Шипуновской.

Северо-Западная. Пробка длиной 1,26 км тянется от Станционной до Калинина.

Попова. Тут труднее всего проехать участок от улицы 280-летия Барнаула до Взлетной. Длина затора – почти 1 км.

Змеиногорский тракт. Уже традиционно большое количество машин стоит от Плодопитомника в сторону строящейся развязки. Также заторы наблюдаются на Южном тракте в направлении этого же объекта.