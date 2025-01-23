Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
23 января 2025, 07:30, ИА Амител
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Утром 23 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
В данный момент крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:
- Змеиногорский тракт – от пос. Плодопитомник до строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори";
- ул. Кутузова;
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца;
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- ул. Матросова – от ул. Восточной до ул. Бехтерева;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
09:49:47 23-01-2025
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