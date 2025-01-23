НОВОСТИОбщество

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

23 января 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 23 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

В данный момент крупные заторы наблюдаются на следующих участках города:

  • Змеиногорский тракт – от пос. Плодопитомник до строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори";
  • ул. Кутузова;
  • ул. Власихинская – от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца;
  • Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Попова;
  • пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
  • ул. Матросова – от ул. Восточной до ул. Бехтерева;
  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова.
Барнаул Пробки

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

09:49:47 23-01-2025

А что сегодня было а Челюскинцев? От Партизанской пробка в сторону Строителей

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров