Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 23 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

23 января 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 23 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

В данный момент крупные заторы наблюдаются на следующих участках города: