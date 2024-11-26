Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 ноября?
Ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов
26 ноября 2024, 07:46, ИА Амител
Утром 26 ноября на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт и проспект Строителей
На Павловском самая большая пробка растянулась в сторону центра от Малахова до Фурманова. Заторы наблюдаются в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним.
Власихинская
На Власихинской большое скопление машин – за ТЦ "Волна" у поворота на шоссе Ленточный бор, а также в районе частного сектора.
Кутузова
Быстро проскочить в центр по Кутузова также не выйдет: пробка растянулась на полтора километра.
Змеиногорский и Южный тракты
Здесь много машин собралось в районе строящейся развязки. На Змеиногорском при этом затор также наблюдается от института Лисавенко до базы "Динамо".
Проспект Космонавтов
На Космонавтов пробки на двух участках: от Ленина до Малахова и в районе СНТ "Трансмаш".
Где еще собрались пробки
Заторы также зафиксированы на Попова в границах Павловского тракта и Энтузиастов, на Северо-Западной – от Восточной до Ленина, на Матросова – от Юрина до Бехтерева, а также на Ленина – от "Пионера" до площади Октября, на Юрина – от "Эдельвейса" до Малахова и в поселке Пригородном.
08:45:56 26-11-2024
Поменяйте название! Прим бесит!
09:51:53 26-11-2024
Гость (08:45:56 26-11-2024) Поменяйте название! Прим бесит!... Пробкоград?