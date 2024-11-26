Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 26 ноября?

Ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов

26 ноября 2024, 07:46, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 26 ноября на дорогах Барнаула образовались восьмибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском самая большая пробка растянулась в сторону центра от Малахова до Фурманова. Заторы наблюдаются в том числе и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним.

Власихинская

На Власихинской большое скопление машин – за ТЦ "Волна" у поворота на шоссе Ленточный бор, а также в районе частного сектора.

Кутузова

Быстро проскочить в центр по Кутузова также не выйдет: пробка растянулась на полтора километра.

Змеиногорский и Южный тракты

Здесь много машин собралось в районе строящейся развязки. На Змеиногорском при этом затор также наблюдается от института Лисавенко до базы "Динамо".

Проспект Космонавтов

На Космонавтов пробки на двух участках: от Ленина до Малахова и в районе СНТ "Трансмаш".

Где еще собрались пробки

Заторы также зафиксированы на Попова в границах Павловского тракта и Энтузиастов, на Северо-Западной – от Восточной до Ленина, на Матросова – от Юрина до Бехтерева, а также на Ленина – от "Пионера" до площади Октября, на Юрина – от "Эдельвейса" до Малахова и в поселке Пригородном.