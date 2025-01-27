Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
27 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 27 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Новая рабочая неделя началась с пробок на Павловском тракте – затор здесь протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Помимо этого, придется постоять на пересечении с ул. Попова. Находящаяся рядом ул. Советской Армии также скована автомобильной пробкой от пересечения с пр. Строителей до ул. Огородной.
Заторы на Власихинской также не стали исключением для утра понедельника. Пробка образовалась от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Лазурной.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от пос. Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".
Также крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина.
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