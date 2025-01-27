Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 27 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

27 января 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 27 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Советской Армии

Новая рабочая неделя началась с пробок на Павловском тракте – затор здесь протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца. Помимо этого, придется постоять на пересечении с ул. Попова. Находящаяся рядом ул. Советской Армии также скована автомобильной пробкой от пересечения с пр. Строителей до ул. Огородной.

Власихинская

Заторы на Власихинской также не стали исключением для утра понедельника. Пробка образовалась от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца и на пересечении с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от пос. Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".

Также крупные заторы можно наблюдать на следующих участках города: