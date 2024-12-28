Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов
28 декабря 2024, 07:30, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Утром 28 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Самые крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- Павловский тракт – от пр. Строителей до ул. Бабуркина;
- ул. Советской Армии;
- пересечение ул. Попова и пр. Космонавтов;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Главной;
- Змеиногорский тракт – у строящейся развязки.
11:19:02 28-12-2024
Сегодня утром красота, дороги свободные, всегда бы так :-)