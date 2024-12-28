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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 28 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на пять баллов

28 декабря 2024, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 28 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Самые крупные заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:

  • Павловский тракт – от пр. Строителей до ул. Бабуркина;
  • ул. Советской Армии;
  • пересечение ул. Попова и пр. Космонавтов;
  • ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Главной;
  • Змеиногорский тракт – у строящейся развязки.
Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Гость

11:19:02 28-12-2024

Сегодня утром красота, дороги свободные, всегда бы так :-)

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