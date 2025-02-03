Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

03 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 3 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Новая рабочая неделя вновь началась с пробок на Павловском тракте. Затор растянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с ул. Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка сковала микрорайон "Лазурный".

Кутузова

Затор также образовался на ул. Кутузова. Его протяженность составила 1,8 км.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение затруднено он поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод".

Также пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города: