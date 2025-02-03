Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
03 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 3 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Новая рабочая неделя вновь началась с пробок на Павловском тракте. Затор растянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с ул. Попова.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка сковала микрорайон "Лазурный".
Затор также образовался на ул. Кутузова. Его протяженность составила 1,8 км.
На Змеиногорском тракте движение затруднено он поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод".
Также пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- пр. Дзержинского;
- ул. Дальняя;
- ул. Трактовая;
- ул. Советской Армии;
- пр. Строителей – от пер. Сейфуллинского до пер. Ядринцева;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Матросова – от ул. Восточной до ул. Бехтерева;
- пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов.
08:55:26 03-02-2025
Пусть лучше кто-нибудь объяснит что *рень творится каждое утро на Ленина уже вторую неделю?! Почему стоит движение от Сухова и до самого съезда с моста? Мост расширили, чтобы как раз подобное не происходило. Опять кто-то играется со светофорами?
10:55:45 03-02-2025
И со светофорами на Змеиногорском на повороте на 6у Нагорную опять кто-то интеллектуально поигрался - в час пик утром не возможно заехать в город чтобы минут 15 не постоять в пробке от Горнолыжной. Верните назад нормальные фазы движения на этом светофорном объекте - задрали время для тех кто с Нагорной на двух машинах выезжает, а поток из тысячи машин по Змеиногорскому стоит ждет их.
про саму новость: что дает эта уже привычная констатация фактов пробок - кто и как в итоге решает этот вопрос? СМИ просим актуализировать информацию по новой развязке на Змеиногорском - кто, когда, как?
И там Минтранс АК обещали как то проработать вопрос по изменению порядка движения около этого недостроя - где результат проработки - стоим в ужасных пробках утром в час пик на въезде в город!
При чем и машины с номерами ООО из первой сони номеров в нами стоят ...