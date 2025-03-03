Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 марта?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
03 марта 2025, 07:40, ИА Амител
Утром 3 марта на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Новая рабочая неделя началась с пробок на Павловском тракте: затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с ул. Попова. Движение на ул. Власихинской затруднено от шоссе Ленточный Бор до ул. Лазурной.
Постоять подольше придется и на ул. Кутузова: здесь пробка протянулась на 1,6 км.
Змеиногорский тракт скован от строящейся развязки до поселка Плодопитомник. Затор на Южном тракте образовался от Лесного тракта до ул. Герцена.
Большие пробки этим утром также образовались на следующих участках города:
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Советской Армии;
- ул. Фурманова;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Попова – от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова;
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- ул. Северо-западная – от ул. Гущина до пр. Ленина.
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