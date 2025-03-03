Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 3 марта?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

03 марта 2025, 07:40, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 3 марта на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт, Власихинская

Новая рабочая неделя началась с пробок на Павловском тракте: затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также затронул пересечение с ул. Попова. Движение на ул. Власихинской затруднено от шоссе Ленточный Бор до ул. Лазурной.

Кутузова

Постоять подольше придется и на ул. Кутузова: здесь пробка протянулась на 1,6 км.

Змеиногорский и Южный тракты

Змеиногорский тракт скован от строящейся развязки до поселка Плодопитомник. Затор на Южном тракте образовался от Лесного тракта до ул. Герцена.

Большие пробки этим утром также образовались на следующих участках города: