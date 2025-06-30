Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 июня
Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов
30 июня 2025, 07:49, ИА Амител
Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 30 июня, свидетельствуют "Яндекс Карты". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".
Павловский тракт. Самая крупная пробка образовалась на участке от Малахова до Теплого рынка. Затор поменьше наблюдается на пересечении с Попова.
Советской Армии. Здесь движение затруднено от улицы Огородной в частном секторе до пересечения с проспектом Строителей.
Проспект Строителей. Пробка тянется от памятника Строителям до КДМ.
Шоссе Ленточный Бор. На этом участке много машин собралось от путепровода до перекрестка с Власихинской.
Змеиногорский тракт. Затруднения в движении наблюдаются от Плодопитомника до строящейся развязки. Пробка в сторону этого же объекта также образовалась на Южном тракте.
Ранее сообщили, что в Барнауле утром 30 июня восстановили движение по проспекту Ленина в районе пересечения с улицей Молодежной.
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