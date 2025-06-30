Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 июня

Дорожную ситуацию оценивают на пять баллов

30 июня 2025, 07:49, ИА Амител

Источник фото: Kathy / unsplash.com

Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 30 июня, свидетельствуют "Яндекс Карты". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в нашей рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 30 июня / "Яндекс Карты"

Павловский тракт. Самая крупная пробка образовалась на участке от Малахова до Теплого рынка. Затор поменьше наблюдается на пересечении с Попова.

Советской Армии. Здесь движение затруднено от улицы Огородной в частном секторе до пересечения с проспектом Строителей.

Проспект Строителей. Пробка тянется от памятника Строителям до КДМ.

Шоссе Ленточный Бор. На этом участке много машин собралось от путепровода до перекрестка с Власихинской.

Змеиногорский тракт. Затруднения в движении наблюдаются от Плодопитомника до строящейся развязки. Пробка в сторону этого же объекта также образовалась на Южном тракте.

Ранее сообщили, что в Барнауле утром 30 июня восстановили движение по проспекту Ленина в районе пересечения с улицей Молодежной.