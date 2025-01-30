Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

30 января 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 30 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Северо-Западная, Матросова

Ул. Северо-Западную этим утром сковала крупная пробка от Цветочного проезда до ул. Станционной. Судя по картам, она могла образоваться из-за ДТП у остановки общественного транспорта "Кинотеатр "Чайка". Большой затор также собрался на ул. Матросова – движение затруднено от ул. Восточной до ул. Главной.

Павловский тракт, Советской Армии

На Павловском тракте пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также сковала перекресток с ул. Попова. На расположенной рядом ул. Советской Армии движение затруднено до ул. Огородной.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка собралась на пересечении с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте движение вновь затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".

Также этим утром заторы можно наблюдать на следующих участках города: