Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 30 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
30 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 30 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Ул. Северо-Западную этим утром сковала крупная пробка от Цветочного проезда до ул. Станционной. Судя по картам, она могла образоваться из-за ДТП у остановки общественного транспорта "Кинотеатр "Чайка". Большой затор также собрался на ул. Матросова – движение затруднено от ул. Восточной до ул. Главной.
На Павловском тракте пробка протянулась от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также сковала перекресток с ул. Попова. На расположенной рядом ул. Советской Армии движение затруднено до ул. Огородной.
Здесь водителям придется постоять от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, пробка собралась на пересечении с ул. Лазурной.
На Змеиногорском тракте движение вновь затруднено от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори".
Также этим утром заторы можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Кутузова;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- ул. Попова – от ул. Сергея Семенова до ул. Энтузиастов;
- пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов.
Комментарии 0