Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 марта
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
31 марта 2025, 07:36, ИА Амител
Утром 31 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Этим утром пробка сковала Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. Судя по картам, в среднем ряду случилось ДТП.
Также водителям придется постоять на ул. Кутузова: здесь затор протянулся на 1,7 км.
Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.
Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог:
- ул. Власихинская – от шоссе Ленточный Бор до Малаховского кольца;
- ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;
- пересечение пр. Строителей с пр. Красноармейским;
- пр. Ленина – от пр. Строителей до ул. Профинтерна;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение ул. Северо-Западной с пр. Ленина;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова.
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