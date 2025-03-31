Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 марта

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

31 марта 2025, 07:36, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 31 марта на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Этим утром пробка сковала Павловский тракт от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на пересечении с ул. Попова. Судя по картам, в среднем ряду случилось ДТП.

Кутузова

Также водителям придется постоять на ул. Кутузова: здесь затор протянулся на 1,7 км.

Змеиногорский и Южный тракты

Движение на Змеиногорском тракте затруднено от СНТ "Октябрьский садовод" до строящейся развязки. Южный тракт скован от ул. Герцена до шоссе Ленточный Бор.

Также большие пробки наблюдаются на следующих участках дорог: