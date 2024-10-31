Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 октября?

Интенсивность заторов достигла 5 баллов

31 октября 2024, 08:13, ИА Амител

Пробка / Фото: Ignat Kushanrev / unsplash.com

Утром 31 октября интенсивность пробок на дорогах Барнаула достигла 5 баллов из 10, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной рубрике "Туда не надо ехать".

Павловский тракт и проспект Строителей

На Павловском тракте самая большая пробка тянется в сторону центра от Малахова. Пробка собралась и на проспекте Строителей перед ТЦ Galaxy и за ним. На улице Советской Армии также отмечен затор.

Улица Власихинская

На Власихинской пробка образовалась от Шумакова до Попова. Также небольшие заторы зафиксированы перед Фурманова.

Проспект Ленина

На проспекте Ленина заторы образовались в районе путепровода перед Новым рынком и на площади Октября. На улице Матросова в сторону Ленина движение также затруднено.