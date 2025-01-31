Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

31 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 31 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Движение на Павловском тракте этим утром затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.

Власихинская

Здесь пробка протянулась от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Алтайские зори" и СТ "Сибирский садовод".

Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках: