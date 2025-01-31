Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 января?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
31 января 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 31 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Движение на Павловском тракте этим утром затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.
Здесь пробка протянулась от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Лазурной.
На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Алтайские зори" и СТ "Сибирский садовод".
Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках:
- ул. Советской Армии;
- пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов и ул. Энтузиастов;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Главной;
- пересечение ул. Юрина с ул. Северо-Западной;
- ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
- ул. Кутузова.
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