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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 31 января?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

31 января 2025, 07:30, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 31 января на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Движение на Павловском тракте этим утром затруднено от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова.

Власихинская

Здесь пробка протянулась от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца. Помимо этого, затор образовался на пересечении с ул. Лазурной.

Змеиногорский и Южный тракты

На Змеиногорском тракте водителям придется постоять от поселка Плодопитомник до строящейся развязки. Южный тракт скован вдоль СНТ "Алтайские зори" и СТ "Сибирский садовод".

Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках:

  • ул. Советской Армии;
  • пересечение ул. Попова с пр. Космонавтов и ул. Энтузиастов;
  • ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Главной;
  • пересечение ул. Юрина с ул. Северо-Западной;
  • ул. Малахова – от ул. Советской Армии до ул. Антона Петрова;
  • ул. Кутузова.
Барнаул Пробки

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