Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 4 июля

Интенсивность заторов составляет 5 баллов

04 июля 2025, 08:02, ИА Амител

Фото: Musa Haef / unsplash.com

Пятибалльные пробки образовались на улицах Барнаула утром 4 июля, свидетельствуют "Яндекс Карты". На каких конкретно участках движение затруднено сильнее всего, рассказываем в рубрике "Туда не надо ехать".

Пробки в Барнауле утром 4 июля / Изображение: "Яндекс Карты"

Проспект Строителей. Пробки собрались на двух участках: перед ТЦ Galaxy со стороны Павловского тракта и от памятника Строителям до Красноармейского.

Улица Советской Армии. Затор растянулся от Огородной до Строителей.

Улица Власихинская. Проезд затруднен от квартала "Лазурный" до Попова.

Шоссе Ленточный Бор. Пробка тянется от путепровода до Власихинской.

Змеиногорский тракт. Трудности наблюдаются в районе строящейся развязки со стороны Плодопитомника. В сторону этого же объекта много машин собралось и на Южном тракте.