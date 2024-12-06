Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 декабря?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов
06 декабря 2024, 07:35, ИА Амител
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Утром 6 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Самые крупные заторы этим утром наблюдаются:
- на Павловском тракте – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, на пересечении с ул. Попова и ул. Советской Армии;
- на ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
- на ул. Кутузова;
- на пр. Космонавтов – от ул. Попова до ул. Сиреневой;
- на ул. Солнечная Поляна – от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова;
- на Змеиногорском тракте – от Плодопитомника до строящейся развязки;
- на Южном тракте – от СНТ "Сибирский садовод" до пересечения с ул. Герцена и пр. Дзержинского;
- на ул. Трактовой, Дальней и Новосибирской.
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