Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

06 декабря 2024, 07:35, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 6 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Самые крупные заторы этим утром наблюдаются: