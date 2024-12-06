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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 декабря?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на семь баллов

06 декабря 2024, 07:35, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 6 декабря на дорогах Барнаула образовались семибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Самые крупные заторы этим утром наблюдаются:

  • на Павловском тракте – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, на пересечении с ул. Попова и ул. Советской Армии;
  • на ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Главной;
  • на ул. Кутузова;
  • на пр. Космонавтов – от ул. Попова до ул. Сиреневой;
  • на ул. Солнечная Поляна – от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова;
  • на Змеиногорском тракте – от Плодопитомника до строящейся развязки;
  • на Южном тракте – от СНТ "Сибирский садовод" до пересечения с ул. Герцена и пр. Дзержинского;
  • на ул. Трактовой, Дальней и Новосибирской.
Барнаул Пробки

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