Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

06 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 6 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Утро четверга началось с пробок на Павловском тракте. Затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца и затронул пересечение с ул. Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

В этой части города движение сковано от поселка Плодопитомник до строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" на Южном тракте.

Помимо этого, пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города: