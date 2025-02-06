Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
06 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Утром 6 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Утро четверга началось с пробок на Павловском тракте. Затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца и затронул пересечение с ул. Попова.
Здесь водителям придется постоять на участке от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.
В этой части города движение сковано от поселка Плодопитомник до строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" на Южном тракте.
Помимо этого, пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
- пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова;
- ул. Кутузова;
- пр. Дзержинского.
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