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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 6 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

06 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 6 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Утро четверга началось с пробок на Павловском тракте. Затор протянулся от ул. Фурманова до Малаховского кольца и затронул пересечение с ул. Попова.

Власихинская

Здесь водителям придется постоять на участке от шоссе Ленточный бор до Малаховского кольца.

Змеиногорский и Южный тракты

В этой части города движение сковано от поселка Плодопитомник до строящейся развязки на Змеиногорском тракте, а также вдоль СНТ "Сибирский садовод" и СТ "Алтайские зори" на Южном тракте.

Помимо этого, пробки этим утром можно наблюдать на следующих участках города:

  • ул. Советской Армии;
  • пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
  • ул. Матросова – от ул. Юрина до ул. Бехтерева;
  • пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова;
  • ул. Кутузова;
  • пр. Дзержинского.
Барнаул Пробки

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