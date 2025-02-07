Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 февраля?
Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов
07 февраля 2025, 07:30, ИА Амител
Автомобильная пробка / Фото: amic.ru
Утром 7 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Фото: 2ГИС
Заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:
- Змеиногорский тракт – от поселка Плодопитомник до строящейся развязки;
- Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
- ул. Трактовая;
- ул. Кутузова;
- ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
- Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова;
- ул. Советской Армии;
- пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
- ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Главной;
- пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова.
11:07:05 07-02-2025
Пробка по улице Трактовая есть всегда,потому что предприятий на улице очень много а общественного транспорта нет и приходится на работу ехать на машине,а рабочий день начинается и заканчивается у всех примерно в одно время вот и получаются пробки. Мы говорим о развитии промышленности в городе а обеспечить транспортом работающий на предприятиях люд не шевелимся.