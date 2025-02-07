НОВОСТИОбщество

Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 7 февраля?

Дорожную ситуацию этим утром оценивают на шесть баллов

07 февраля 2025, 07:30, ИА Амител

Автомобильная пробка / Фото: amic.ru
Автомобильная пробка / Фото: amic.ru

Утром 7 февраля на дорогах Барнаула образовались шестибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Заторы этим утром можно наблюдать на следующих участках города:

  • Змеиногорский тракт – от поселка Плодопитомник до строящейся развязки;
  • Южный тракт – вдоль СНТ "Сибирский садовод";
  • ул. Трактовая;
  • ул. Кутузова;
  • ул. Власихинская – вдоль СНТ им. Мичурина;
  • Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке с ул. Попова;
  • ул. Советской Армии;
  • пересечение пр. Строителей и пр. Красноармейского;
  • ул. Матросова – от ул. Гущина до ул. Главной;
  • пересечение пр. Космонавтов и ул. Попова.
Барнаул Пробки

Комментарии 1

Avatar Picture
Алексей

11:07:05 07-02-2025

Пробка по улице Трактовая есть всегда,потому что предприятий на улице очень много а общественного транспорта нет и приходится на работу ехать на машине,а рабочий день начинается и заканчивается у всех примерно в одно время вот и получаются пробки. Мы говорим о развитии промышленности в городе а обеспечить транспортом работающий на предприятиях люд не шевелимся.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров