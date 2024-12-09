Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 декабря?
Ситуация на дорогах оценивается на пять баллов
09 декабря 2024, 07:20, ИА Амител
Утром 9 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".
Как обычно, на этом участке дороги наблюдаются заторы на подъезде к Малаховскому кольцу, пересечению с ул. Попова и ул. Советской Армии.
Движение в этой части города затруднено от Малаховского кольца до садоводства им. Мичурина.
Здесь пробки снова собрались от Плодопитомника до строящейся развязки на Змеиногорском тракте и от Ленточного бора в сторону СНТ "Сибирский садовод" в п. Южном.
Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках городских дорог:
- пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
- ул. Юрина на подъезде к Малаховскому кольцу;
- ул. Трактовая;
- ул. Дальняя;
- ул. Новосибирская;
- пр. Дзержинского;
- ул. Кутузова;
- Новосибирский тракт.
17:33:30 09-12-2024
Мне очень нравится ваше начало - "Туда не надо ехать")))). Всегда вызывает улыбку. Отдельно плюсом радуюсь, что я пенсионер, и в связи с этим обстоятельством больше не надо ехать на работу))))