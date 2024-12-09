Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 декабря?

Ситуация на дорогах оценивается на пять баллов

09 декабря 2024, 07:20, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 9 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС

Павловский тракт

Как обычно, на этом участке дороги наблюдаются заторы на подъезде к Малаховскому кольцу, пересечению с ул. Попова и ул. Советской Армии.

Власихинская

Движение в этой части города затруднено от Малаховского кольца до садоводства им. Мичурина.

Змеиногорский и Южный тракты

Здесь пробки снова собрались от Плодопитомника до строящейся развязки на Змеиногорском тракте и от Ленточного бора в сторону СНТ "Сибирский садовод" в п. Южном.

Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках городских дорог: