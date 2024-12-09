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Туда не надо ехать. Где в Барнауле образовались большие пробки утром 9 декабря?

Ситуация на дорогах оценивается на пять баллов

09 декабря 2024, 07:20, ИА Амител

Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru
Автомобильная пробка зимой / Фото: amic.ru

Утром 9 декабря на дорогах Барнаула образовались пятибалльные пробки, следует из данных 2ГИС. Где именно придется постоять и какие участки лучше объезжать – рассказываем в ежедневной утренней рубрике "Туда не надо ехать".

Фото: 2ГИС
Павловский тракт

Как обычно, на этом участке дороги наблюдаются заторы на подъезде к Малаховскому кольцу, пересечению с ул. Попова и ул. Советской Армии.

Власихинская

Движение в этой части города затруднено от Малаховского кольца до садоводства им. Мичурина.

Змеиногорский и Южный тракты

Здесь пробки снова собрались от Плодопитомника до строящейся развязки на Змеиногорском тракте и от Ленточного бора в сторону СНТ "Сибирский садовод" в п. Южном.

Также заторы этим утром наблюдаются на следующих участках городских дорог:

  • пересечение пр. Космонавтов с ул. Попова;
  • ул. Юрина на подъезде к Малаховскому кольцу;
  • ул. Трактовая;
  • ул. Дальняя;
  • ул. Новосибирская;
  • пр. Дзержинского;
  • ул. Кутузова;
  • Новосибирский тракт.

Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Светлана

17:33:30 09-12-2024

Мне очень нравится ваше начало - "Туда не надо ехать")))). Всегда вызывает улыбку. Отдельно плюсом радуюсь, что я пенсионер, и в связи с этим обстоятельством больше не надо ехать на работу))))

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