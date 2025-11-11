НОВОСТИПроисшествия

Туристический автобус с 27 россиянами попал в смертельное ДТП в Египте

Все пострадавшие доставлены в больницу

11 ноября 2025, 16:32, ИА Амител

Попавший в ДТП автобус / Фото: "Топор Live"
Попавший в ДТП автобус / Фото: "Топор Live"

В Египте произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором пострадали 27 россиян. Авария случилась по пути к курортным локациям на севере Красного моря.

По данным Telegram-канала "Топор Live", в результате столкновения погибли водитель и россиянка. Еще 36 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу города Рас-Гариб, где им оказывают медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии и причины произошедшего устанавливают египетские правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица.

Микроавтобус в кювете / Фото: МЧС Алтайского края

Пассажирский микроавтобус слетел в кювет на алтайской трассе

В момент происшествия в салоне находилось десять пассажиров
НОВОСТИПроисшествия

ДТП Туризм автобусы Египет

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:59:36 11-11-2025

За границу сейчас в основном выезжают только предатели чтобы передать иностранным агентам секретные планы нашей великой Родины. У нормальных людей на это денег нет.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:16:30 11-11-2025

Какая страшная фотография!..
Выздоровления всем пострадавшим скорейшего!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пахом

10:54:51 12-11-2025

Зачем ИИшную фртку прилепили ???

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров