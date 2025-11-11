Туристический автобус с 27 россиянами попал в смертельное ДТП в Египте
Все пострадавшие доставлены в больницу
11 ноября 2025, 16:32, ИА Амител
В Египте произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором пострадали 27 россиян. Авария случилась по пути к курортным локациям на севере Красного моря.
По данным Telegram-канала "Топор Live", в результате столкновения погибли водитель и россиянка. Еще 36 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу города Рас-Гариб, где им оказывают медицинскую помощь.
Обстоятельства аварии и причины произошедшего устанавливают египетские правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица.
16:59:36 11-11-2025
23:16:30 11-11-2025
Какая страшная фотография!..
Выздоровления всем пострадавшим скорейшего!
10:54:51 12-11-2025
Зачем ИИшную фртку прилепили ???