Туристический автобус с 27 россиянами попал в смертельное ДТП в Египте

Все пострадавшие доставлены в больницу

11 ноября 2025, 16:32, ИА Амител

Попавший в ДТП автобус / Фото: "Топор Live"

В Египте произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором пострадали 27 россиян. Авария случилась по пути к курортным локациям на севере Красного моря.

По данным Telegram-канала "Топор Live", в результате столкновения погибли водитель и россиянка. Еще 36 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу города Рас-Гариб, где им оказывают медицинскую помощь.

Обстоятельства аварии и причины произошедшего устанавливают египетские правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября в Косихинском районе с трассы съехал пассажирский автобус. Авария произошла недалеко от села Полковниково. По предварительным данным, причинами стали сильный боковой ветер и гололедица.