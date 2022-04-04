Алтайское село вошло в топ самых популярных и дешевых мест, куда туристы рвутся отдохнуть в мае

Небольшое село Аскат из Республики Алтай попало в перечень популярных и недорогих мест, где могут отдохнуть туристы на майские праздники. Список составил сервис Tvil.ru ориентируясь на посуточную аренду жилья на майские праздники и на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 10 мая 2022 года. В него не включались города и сёла, где проживают более 130 тыс. человек.

Помимо села Аскат в Республике Алтай, в рейтинг вошли посёлки Дедеркой в Красноярском крае, Мисхор в Крыму, село Абзаково в Башкортостане. Кроме того, в списке оказались города Домодедово, Андреаполь, Багратионовск, Выборг, а также Гагры в Абхазии.

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По данным сервиса Tvil.ru, в указанных населённых пунктах стоимость бронирования жилья колеблется от 1000 до 3600 рублей в сутки. При этом отдых в Аскате, согласно Tvil.ru, обойдётся в 1800 рублей. В среднем туристы на майские праздники в этом селе предпочитают отдыхать четыре дня.

Аскат известен своими мастерами, ремесленниками и художниками, а также серебряным источником, который расположен выше по течению реки Аскатка. Кроме того, недалеко от села, вниз по течению Катуни, находятся знаменитые Голубые озёра.

Tvil.ru также отмечает, что традиционно туристы бронируют отдых в начале мая и готовы тратить на проживание до 3,6 тысячи рублей в сутки.

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Напомним, ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщил, что в 2022 году ожидается повышение спроса на туризм в Алтайском крае.

В 2021 году в Алтайском крае побывали 1,8 млн туристов — это на 40% больше, чем в 2020-м, когда были жёсткие «ковидные» ограничения.

Также отметим, что в 2022 году планируется открыть два комплекса для размещения туристов на «Бирюзовой Катуни».