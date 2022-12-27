Райский уголок: что посмотреть и попробовать туристу за неделю в Паттайе

Рассказываем о лучших тайских развлечениях

27 декабря 2022, 18:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

Паттайя — курортный город, расположенный на юго-востоке Таиланда, пользующийся огромной популярностью у туристов. Вариантов организации досуга здесь сотни, от традиционных до экзотичных и экстремальных. Подобрать экскурсию в Паттайе можно здесь: https://www.sputnik8.com/ru/pattaya/category/v-kambodzhu. Расскажем, чем точно стоит заняться в городе.

Посетить смотровые площадки

Здесь их множество. Одна из самых популярных расположена на холме Пратамнак, у статуи Будды. В этой же локации можно найти еще две. Также шикарные виды открываются с высотных отелей. Если вы будете проживать в одном из них, обязательно стоит подняться наверх, чтобы посмотреть невероятный восход или закат над Сиамским заливом.

Изучить животный мир

Зоопарков и ферм в городе и окрестностях не просто много, а очень много. Со многим обитателями можно «пообщаться» довольно близко. Одно из главных развлечений — катание на слонах. Попробовать точно стоит.

Отправиться на шопинг

Приобрести качественную косметику, сувениры местных мастеров, экзотические фрукты и многое другое здесь можно по-настоящему дешево.

Изучить местную кухню

Приморский город славится своими изысканными блюдами из морепродуктов и не только. Попробовать их можно в кафе и ресторанах. А если нужно перекусить на ходу, уличные торговые точки предложат вам разнообразные закуски. Кстати, любители экзотики не останутся равнодушными: в городе вам подадут все, что угодно, включая жареных тараканов и приготовленных по особому рецепту скорпионов.

Посетить массаж

Тайский массаж — визитная карточка страны. СПА-салоны и сауны можно найти повсеместно. Даже если вы не любитель такого рода манипуляций, рекомендуем попробовать массаж хотя бы одной части тела, например, рук или ног, хотя от комплексной процедуры эффект более ощутимый.

Посетить шоу и развлечения

Местные шоу по своему масштабу и эпичности трудно сравнить с чем-то еще. Можно подобрать вариант по вашим предпочтениям, в котором действующими лицами будут лошади, крокодилы, мифические животные или прочее.

Увидеть уникальные храмы и музеи

Знакомство с новой страной невозможно без погружения в ее культуру. В Паттайе множество уникальных мест, имеющих религиозное и культурное значение. Чтобы не оскорбить местных жителей, стоит строго соблюдать правила поведения в подобных местах.

Оценить водные развлечения

В городе есть несколько аквапарков, крытые бассейны. Кроме того, для всех желающих организуют морские прогулки на различных видах водного транспорта. Доступны и классические «бананы», катамараны и прочее.

ООО «Спутник». ИНН 7814547081. КПП 780101001. ОГРН 1127847461136. ОКПО 09705529. Юридический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 8 линия В.О., 25, офис 24.

На правах рекламы