Россия возобновит авиасообщение с 52 странами с 9 апреля

С 9 апреля РФ отменяет антиковидные ограничения на авиасообщение с 52 странами — чартерные и регулярные рейсы будут возобновлены. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передаёт «Интерфакс».

По его словам, решение связано со спадом заболеваемости COVID-19. Он напомнил, что сейчас российские авиакомпании могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие.

«... А теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», — сказал премьер на встрече с представителями «Единой России».

По данным РИА Новости, полный список стран, на авиасообщение с которыми снимаются все коронавирусные ограничения, выглядит так: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР и Ямайка.

Напомним, страны Евросоюза, США и другие государства закрыли небо для российских авиакомпаний после начала военной спецоперации на Украине. Также были арестованы самолёты, взятые в лизинг за рубежом.