Тысячи жителей Поспелихи могут остаться с затопленными домами из-за неуглубленного арыка

Проблема носит системный характер и вышла уже на федеральный уровень

11 февраля 2026, 09:18, ИА Амител

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Около десяти тысяч жителей села Поспелиха в Алтайском крае на протяжении нескольких лет живут в условиях регулярного подтопления грунтовыми водами. По словам сельчан, ситуация этой весной рискует повториться: как и в прошлом году, вода может зайти в дома из-за неочищенного и неуглубленного арыка.

Жители уверены, что именно бездействие местных властей приводит к ежегодным подтоплениям. По их оценкам, более 70% территории села подвержено затоплению. Проблема носит системный характер и уже вышла на федеральный уровень — только на прямую линию президента от жителей Поспелихи поступило 17 обращений с просьбой о помощи.

За защитой своих прав сельчане также обратились в "Народный фронт". Представители движения, изучив ситуацию, направили официальные запросы в Минстрой Алтайского края и администрацию Поспелихинского района. В них содержится требование в срочном порядке очистить и углубить арык, чтобы предотвратить очередное подтопление жилых домов.

На момент публикации информации о начале работ по водоотведению не поступало.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в перечень регионов России, где весной 2026 года ожидается максимальный подъем уровня воды во время половодья. По оценке специалистов, паводковая ситуация в стране может оказаться сложнее, чем годом ранее.