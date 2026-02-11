Тысячи жителей Поспелихи могут остаться с затопленными домами из-за неуглубленного арыка
Проблема носит системный характер и вышла уже на федеральный уровень
11 февраля 2026, 09:18, ИА Амител
Около десяти тысяч жителей села Поспелиха в Алтайском крае на протяжении нескольких лет живут в условиях регулярного подтопления грунтовыми водами. По словам сельчан, ситуация этой весной рискует повториться: как и в прошлом году, вода может зайти в дома из-за неочищенного и неуглубленного арыка.
Жители уверены, что именно бездействие местных властей приводит к ежегодным подтоплениям. По их оценкам, более 70% территории села подвержено затоплению. Проблема носит системный характер и уже вышла на федеральный уровень — только на прямую линию президента от жителей Поспелихи поступило 17 обращений с просьбой о помощи.
За защитой своих прав сельчане также обратились в "Народный фронт". Представители движения, изучив ситуацию, направили официальные запросы в Минстрой Алтайского края и администрацию Поспелихинского района. В них содержится требование в срочном порядке очистить и углубить арык, чтобы предотвратить очередное подтопление жилых домов.
На момент публикации информации о начале работ по водоотведению не поступало.
Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в перечень регионов России, где весной 2026 года ожидается максимальный подъем уровня воды во время половодья. По оценке специалистов, паводковая ситуация в стране может оказаться сложнее, чем годом ранее.
09:38:29 11-02-2026
Арык в Средней Азии - это канал для орошения. Вот как назвали, так он и работает в Поспелихе.
09:59:52 11-02-2026
10 тысяч человек сидят и ждут когда их затопит!!!! Стоило раз всем выйти с лопатами и за 10 минут проблемы бы не было совсем
11:19:59 11-02-2026
Гость (09:59:52 11-02-2026) 10 тысяч человек сидят и ждут когда их затопит!!!! Стоило ра... Сейчас у них это не сильно получится из-за промерзшей земли. Морозы стояли долго.
11:40:08 11-02-2026
Гость (09:59:52 11-02-2026) 10 тысяч человек сидят и ждут когда их затопит!!!! Стоило ра... О да) А потом а) кого-нибудь посадят за то, что работы проводились без согласования и разрешения, особено когда что-то пойдет не так и б) как вы себе представляете углубление (да и очистку) арыка лопатой?.. Не, я, конечно, иногда вижу, как дворники лопатами по лужам елозят, но тут-то не лужа все-таки.
13:24:28 11-02-2026
Гость (11:40:08 11-02-2026) О да) А потом а) кого-нибудь посадят за то, что работы прово... Да никого не посадят,всем пофигу. Тут машины-подснежники под запрещающими знаками убрать то не могут и преподносят как великое достижение их вывоз на эвакуаторе
13:22:45 11-02-2026
Канава это водоотводная,а не какой-то арык
14:52:42 11-02-2026
Да, у нас если канава обсыпалась и заросла, то это капец, тысячи людей будут жить в воде и всё по закону.