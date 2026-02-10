Алтайский край вошел в список регионов с максимальным подъемом воды в половодье
При неблагоприятных погодных условиях во время весеннего паводка возможны ледовые заторы
Алтайский край вошел в перечень регионов России, где весной 2026 года ожидается максимальный подъем уровня воды во время половодья. По оценке специалистов, паводковая ситуация в стране может оказаться сложнее, чем годом ранее.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росгидромета, к концу января на территории России сохранялся типичный зимний режим, при этом в речных бассейнах продолжается накопление снежных запасов. Анализ текущих гидрометеорологических условий показывает, что наиболее напряженная паводковая обстановка прогнозируется в ряде регионов Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Максимальный уровень подъема воды ожидается в 16 субъектах страны, среди которых Алтайский, Красноярский и Камчатский края, Республика Крым, а также Мурманская, Смоленская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Кемеровская, Новосибирская и Томская области.
В то же время в отдельных регионах специалисты прогнозируют уровень воды ниже нормы — такая ситуация возможна на отдельных реках Якутии, Красноярского края, а также Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Запорожской и Херсонской областей и в Крыму.
Росгидромет также предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях во время весеннего половодья возможны ледовые заторы, способные привести к разливу рек, выходу воды на пойму и подтоплению низменных территорий в населенных пунктах, не имеющих гидрозащитных сооружений. По предварительным оценкам, вероятность образования таких заторов сохраняется на отдельных реках Архангельской, Магаданской и Амурской областей, Республики Коми, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Якутии.
11:31:49 10-02-2026
Обь всегда поднималась весной. Помню в 1980х на 11 метров выше уровня водомерного столба поднятие было. А так в среднем на 6-7 иногда 8 метров
13:06:33 10-02-2026
Гость (11:31:49 10-02-2026) Обь всегда поднималась весной. Помню в 1980х на 11 метров вы... гонишь конкретно. При уровне 760 см топит Старый базар. При 11 метрах поплывет площадь Советов )))
11:54:32 10-02-2026
Ой сколько денег будет потрачено на "борьбу с весенним половодьем"
16:12:17 10-02-2026
Ну хоть в чем-то Алтайский край в топах!!!:)