Алтайский край вошел в список регионов с максимальным подъемом воды в половодье

10 февраля 2026, 11:09, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край вошел в перечень регионов России, где весной 2026 года ожидается максимальный подъем уровня воды во время половодья. По оценке специалистов, паводковая ситуация в стране может оказаться сложнее, чем годом ранее.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росгидромета, к концу января на территории России сохранялся типичный зимний режим, при этом в речных бассейнах продолжается накопление снежных запасов. Анализ текущих гидрометеорологических условий показывает, что наиболее напряженная паводковая обстановка прогнозируется в ряде регионов Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Максимальный уровень подъема воды ожидается в 16 субъектах страны, среди которых Алтайский, Красноярский и Камчатский края, Республика Крым, а также Мурманская, Смоленская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Кемеровская, Новосибирская и Томская области.

В то же время в отдельных регионах специалисты прогнозируют уровень воды ниже нормы — такая ситуация возможна на отдельных реках Якутии, Красноярского края, а также Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Запорожской и Херсонской областей и в Крыму.

Росгидромет также предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях во время весеннего половодья возможны ледовые заторы, способные привести к разливу рек, выходу воды на пойму и подтоплению низменных территорий в населенных пунктах, не имеющих гидрозащитных сооружений. По предварительным оценкам, вероятность образования таких заторов сохраняется на отдельных реках Архангельской, Магаданской и Амурской областей, Республики Коми, Забайкальского и Хабаровского краев, а также Якутии.